蘇澳鎮長李明哲（左2）今特別為全台唯2現役雪車國手江俊弘（左1）、彭林煒（右1）舉辦行前加油會。（右2為中華民國雪橇雪車協會秘書長宋守智）（吳佩蓉攝）

蘇澳鎮長李明哲今特別為全台唯2現役雪車國手、蘇澳之光舉辦行前加油會，贈送比賽裝備。（吳佩蓉攝）

蘇澳鎮長李明哲體驗趴臥於特製雪車上。（吳佩蓉攝）

江俊弘、彭林煒示範比賽姿勢。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳囝仔江俊弘、彭林煒今年再度通過空架雪車國手選訓，將在10月31日啟程出征美加、歐洲、北亞各國的2026年冬季奧運積分賽；蘇澳鎮長李明哲表示，今特別為全台唯2現役雪車國手、蘇澳之光舉辦行前加油會，在重重困難狀況下，仍挺身而出、追尋夢想，期盼他們在國際上揚眉吐氣，為台灣創佳績。

台灣位處亞熱帶少有冰雪地區，江俊弘、彭林煒選擇國內罕見的奧運比賽項目「空架選車」，2人從小生長在蘇澳鎮，連平日訓練也在山間柏油路與學校操場裡進行；其空架雪車與雪橇一樣，屬於冬季運動項目，故在台灣尚無正式訓練場地，也無模擬賽道等設備，江、彭訓練資源有限，遂2人自架軌道揣摩賽事克難練習。

江、彭2位國手將在10月31日啟程，展開2026冬季奧運積分賽征途，前往加拿大、美國參加今年3場北美盃巡迴賽，明年將繼續出征至日本、韓國等，參加亞洲錦標賽，努力爭取積分，拿到進入冬季奧運門票。

江俊弘表示，雪車運動在台灣真的滿冷門，但他跟林煒比較喜歡創造人家覺得不可能的事情，挑戰面對任何事物，並沒因為冷門就放棄，接下來的賽事將全力以赴；希望能持續創造佳績，讓更多人認識「空架雪車」的運動；感謝公所的支持，未來會更努力、加油，不枉家人、陳金山教練相挺相持的心。

中華民國雪橇雪車協會秘書長宋守智表示，協會每年都會挹注經費，加上體育署針對國外比賽都有公費補助，包含比賽服裝、頭盔、手套、釘鞋等裝備，選手不用花任何費用，協會跟公部門會成為他們最大的支柱。因2人皆畢業於南澳國高中，協會將與體育署討論，盼能在該校建立雪車基層訓練站，讓陳金山教練培育更多優秀的國手。

李明哲表示，2位選手克服各種環境、地形、氣候等困難因素練習，非常不容易；近幾年在亞洲錦標賽、北美賽事中，都獲得優異的名次，這次即將啟程出征海外，爭取冬季奧運的積分，真的是「蘇澳之光」，在種種困難條件下仍挺身而出，追尋夢想，公所將盡全力支持，期盼他們在國際舞台上揚眉吐氣、為國爭光。