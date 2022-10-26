台灣晶圓代工龍頭台積電在今年初股價漲到688元的歷史新高，不少法人機構認為上看1千元，吸引不少民眾買入，如今卻一路慘跌甚至跌破380元。一名好不容易繳清房貸的爸爸表示，自己為此把房子貸款借了1千萬，在台積電股價600元融資時「全部進場」，賠了將近600萬元，上個月又突然被裁員，已經還不了貸款，感嘆「今年我可能撐不過去了」。

原PO在臉書社團「當沖勒戒所」投稿表示，將屆52歲的他在年初繳清房貸後，看到各種媒體分析台積電股價上看1000元，於是馬上又把房子拿去貸款借了1千萬，「在台積電600時融資全部進場」。

原PO感嘆，原本想說小孩已經大學，所以才投資股票定存穩定獲利，結果上個月他因為景氣不好突然被裁員，找工作很久卻根本沒人要，台積電股價更是一再跌破低點，「帳上已經賠了快600萬，融資不補錢就要斷頭，要賣也不是要留也不是，房子貸款已經還不出來」，明明小孩還有2年才畢業，家裡唯一經濟支柱的他卻倒了。

對此，許多網友紛紛回應，「來工地做工啊，肯做一天先1800，師傅工2000至3000在發的都有，看你自己願不願意做而已啊，有點骨氣好嗎」、「如果1千萬All in台積電，不要融資，在600那價位大概能買16張，每季2.5元，一年有16萬股利，大概跟你1千萬房貸利息也沒差幾萬，寬限個3年，就看看3年後台積電會是多少」、「先減倉賣一些繳房貸，等找到工作了再增貸攤平，台積電畢竟是好公司，別太悲觀了」。

事實上，除了原PO以外，知名YouTuber「Joeman」翁雋明也在台積電640元時買進結果慘遭套牢，坦言就只能先放著，相信有一天股價會回升。