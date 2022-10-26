依《空氣汙染防制法》規定，機車出廠滿5年後每年皆須完成排氣檢驗，台北市環保局26日表示，明年7月1日起，台北市機車排氣定驗將採電子化通知，取代以往寄送明信片，民眾可加入「台北市環保局-定檢好康愛報報」LINE帳號，若在年底前完成定檢通知設定，可獲得LINE POINTS點數、超商咖啡券、定檢保修折扣券等好禮。

現行法令明定，機車出廠滿5年須每年再發照月份前、後1個月內完成機車排氣定檢。為避免車主逾期檢驗挨罰，北市環保局每年都會主動寄發定檢通知明信片給設籍北市的車主，並自2018年起推動明信片及LINE併行通知。

而環保局今年再端新規，宣布2023年7月1日起定檢通知將全面改採電子化方式，取代明信片，估計每年可減少碳排放約5.4公噸。北市府建議車主加入「台北市環保局-定檢好康愛報報」LINE帳號，設定機車排氣定檢提醒通知，或申請環保署「機車E定通」電子郵件通知，每年即可收到機車排氣定期檢驗電子通知。

為鼓勵車主多多使用電子化通知，環保局今年5月推出「防疫無接觸機車定檢LINE先行」好康三重送活動，而車主若在今年12月31日完成「定檢好康愛報報」定檢通知設定，可獲得LINE POINTS點數、超商咖啡券及定檢保修折扣券等優惠，名額有限送完為止。