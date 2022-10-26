雲林縣身心障礙養護中心這幾年透過「GC贈物網」募集到許多物資，尤其是本次活動，禮服及飾品都是民眾上網捐的。（周麗蘭攝）

阿嬤也出馬走秀。（周麗蘭攝）

雲林縣身心障礙養護中心今（26日）首次在縣府親民大廳舉辦走秀，展現這幾年培養出來的自信。（周麗蘭攝）

雲林縣身心障礙養護中心長期照顧低收入戶、中低收入戶、家庭無力照顧的身心障礙者，住民們今（26日）首次在縣府親民大廳舉辦走秀，展現這幾年培養出來的自信。該中心這幾年透過「GC贈物網」募集到許多物資，尤其是本次活動，呼籲民眾把家裡閒置的物品放上網送給需要的人。

雲林縣身心障礙養護中心有135個床位，收容重度癱瘓、肢體障礙、智能障礙、精神障礙者，讓幾乎沒有家的他們能獲得妥適的照顧，今天首次呈現他們受照顧以及個人努力的成果。

50多歲的「宏宏」被送到中心時臥床、包尿布、管灌餵食、思緒混亂、無法溝通，完全沒有生活自理能力；經過養護中心多年細心照顧，她現在會走路、講話、畫圖、跳舞、溝通、幫助她人，不說沒人會認為她是障礙者，今天她穿著大紅禮服走秀，笑容可掬。

一名穿花襯衫、戴小丑假髮男士坐著輪椅走秀，他翹著一隻腳，因為他的右小腿截肢，他自信說「我是養護中心最帥的！」

養護中心總幹事陳衣婕表示，很希望住民能夠走進社區找到自己的價值，所以安排了這次走秀活動，排練過程中參與的住民一度感到挫折，在老師、社工鼓勵下，漸漸掌握到自信的訣竅。

除了走秀，縣府親民大廳也展出住民們粉彩、園藝作品，這些物資許多來自「GC贈物網」，包括生活器具、活動教具、活動服裝、飾品等，因此特別邀請GC贈物網公益長林慧洵觀禮及受贈感謝狀。

林慧洵表示，GC贈物網是物資媒合平台，民眾可把家裡閒置的物品放上去給需要的人，平台也為公益團體設置專區，看社福團體需要什麼就可以捐，例如這次雲林縣身心障礙養護中心舉辦活動，募集到許多彩妝、健身器材！歡迎大家上贈物網分享物資做愛心，除了延續物命，也達到減廢、減碳，使「做公益」融入生活中。