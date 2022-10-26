高市府農業局為了協助高雄小農上架國內眾多知名電商平台，結合高雄國際食品展覽會於10月27日至30日熱鬧登場，將透過線上線下聯手推廣高雄小農產品，展期邀請網紅現場直播試吃，刺激買氣，在合作電商平台消費高雄農產品可參加抽獎活動外，農業局另推出「高雄首選電商平台」滿999元折抵100元優惠活動，歡迎民眾把握機會前往選購。

農業局表示，小農電商輔導計畫除媒合小農上架外，更開設輔導課程協助小農，從零到開店一次完成，不僅招募小農加入，也解決其在電商通路的經營痛點，結合蝦皮生鮮、黑貓探險隊、無毒農、太金嚴選及新北市真情食品館、券村、吉品養生等電商平台舉辦各式網路促銷活動，將高雄多元農特產品直送消費者手上。

農業局指出，為促進小農電商平台購物買氣，高雄國際食品展活動期間精選多家高雄農特產店家，於指定電商平台消費，就有機會將高雄美濃區農會推出的「高雄147米」帶回家。

農業局長張清榮表示，為了協助農民能具備面對市場改變的衝擊，這次與青年局合作透過「高雄市青年創業發展基金」，讓更多青年農民加入數位轉型的行列，提供上架高雄首選及所有電商的小農，將不再另外收取上架費用。