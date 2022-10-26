美國司法部昨（25）日宣布，起訴57歲台裔美國聯邦公務員朱一飛（Yifei Chu，音譯），他被控在一連串調查、訪談中做出不實陳述，隱瞞為台灣海軍、台灣公司工作的事實，更隱瞞還擁有台灣公民身份，甚至偽造紀錄，若被定罪，最重恐判20年有期徒刑。根據起訴文件，朱一飛已在周二被捕。

綜合美國之音、《底特律新聞報》（Detroit News）報導，美國司法部昨日發布聲明，宣布起訴密西根州伊普西蘭蒂市（Ypsilanti）57歲居民朱一飛，他又名為菲力浦．朱（Philip Chu），他已在周二遭到聯邦調查局（FBI）探員逮捕。

根據長達32頁的刑事起訴內容，原為台灣公民的朱一飛已歸化美國，目前受僱於美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA），他先前曾在美國海軍服役。美國官方於2020年12月對他展開調查，調查行動罕見涵蓋美國聯邦調查局的反情報部門，該部門旨在調查、揭露、預防外國情報組織構成的國安威脅及情報活動。

調查原因源自於他申請前往美國駐新加坡大使館的美國海軍研究辦公室全球部（ONR Global）工作，申請這份工作必須取得「機密」等級的安全許可，填寫一連串安全審查申請表、與聯邦調查人員進行背景面談等。

不過聯邦調查人員搜索朱一飛的電子郵件及電子裝置後發現，他數度在申請表、面談中、甚至是安全審查申請的簽名宣誓書中做出虛假陳述。

他所隱瞞的事實包括未揭露為一間台灣公司的我國海軍機密計畫擔任顧問，多次在我國軍事基地與我國海軍人員會面、提供諮詢服務，而且他所提供的諮詢內容與他在美國海軍服役時有關。

朱一飛也被發現隱瞞仍擁有我國公民身份的事實，FBI指出，他在2008年就已放棄台灣公民身份，不過他後續隱瞞取得新台灣護照的事實，並且在2020年及今年8月返台。

他甚至在隱瞞上級長官的情況下，於2020年至2021年間回台11個月，他的上級長官以為他那段時間在密西根州的住家遠端辦公。

除此之外，朱一飛的郵件也顯示，截至2010年他在台灣仍持有房產，那些郵件涉及買賣協商、合約、停車位、契約等文件。

除了做出不實陳述，朱一飛也被控在申請安全許可審查的聯邦調查中偽造記錄。美國司法部指出，做出虛假陳述的罪名最重可被判5年有期徒刑及25萬美元（約新台幣804萬元）罰金，偽造紀錄罪名最重可被判20年有期徒刑、25萬美元罰金。

美國聯邦法官下令朱一飛不得保釋，他的辯護律師庫賈（Jamil Khuja）表示，朱一飛自認清白。

《底特律新聞報》指出，目前並不清楚朱一飛是否為台灣培養的情報來源。

曾為FBI工作的福特公共政策學院（Gerald R. Ford School of Public Policy）副教授阿里（Javed Ali）表示，朱一飛的情形是世界各地情報單位一直以來試圖在做的事，試圖開發有益於國家的來源與方法。

阿里指出，「間諜就是間諜」，這起事件反映了就算是關係堅若磐石的國家，美國也不會視而不見。