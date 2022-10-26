為進一步讓人人都有機會參與永續移動生活，Gogoro於周三重磅發表全新「Gogoro Rewards點數獎勵計畫」，領先業界打造日常消費、點數回饋與都會移動的創新循環，隨時隨地消費就能自動累積Gogoro Smart Points點數，並直接用於折抵Gogoro生態系中所有消費。Gogoro不僅憑藉此服務大幅降低電動機車進入門檻與總體擁有成本，更再度改寫電動機車產業面貌，揭開「移動隨經濟」新時代。

Gogoro十年來逐步建構完整的移動生態系，自2015年起已累積超過50萬名車主，成為台灣電動機車市占率最高、擁有最廣泛基礎能源建設的電動機車品牌，隨後推出GoShare移動共享服務，短短三年用戶數突破160萬，目前在台灣每12人就有1人使用過Gogoro服務。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro自創立以來便擁有完整的策略藍圖，十年來，運用創新思維實踐各階段目標，逐步從建立電動機車產業、驗證科技可行性到拓展平台可靠性，讓電動機車從大眾眼中的不可能，成為隨處可見的風景。今天Gogoro再度用突破性的創新揭開下一個五年，宣布Gogoro Rewards嶄新服務，並聯手台新銀行整合數位金融創新，每個人將毫不費力的參與這場移動革命、體驗永續，用更少的資源做更多的事，使永續理念融入大眾日常生活，為移動產業展開全新篇章。」

Gogoro台灣總經理姜家煒指出：「網際網路與智慧型手機的發展，催生了隨時隨地使用便利服務消費的『隨經濟』。Gogoro透過開放的一站式移動平台優勢，整合集團資源持續提升用戶體驗，在消費者每日的移動與消費中提供回饋，無形中抵消了移動成本，催生永續轉動的正向循環，讓智慧移動體驗變成日常，『移動隨經濟』的新生活型態由此而生。期待廣大消費者加入Gogoro Rewards盡情享受電動機車體驗，共同推動永續新生活。」

據統計，台灣平均每人每年喝掉200杯咖啡、逛137次超商，以及網購、追劇、叫外送等日常熟悉的情境，都是Gogoro普及電動機車並降低使用門檻的契機。Gogoro Rewards全新服務在不改變每個人既有消費行為的前提下，加上隨時隨地的回饋，降低用戶使用成本。為進一步拓展Gogoro Rewards服務版圖，Gogoro旗下子公司睿能數位金融攜手金融創新龍頭台新銀行祭出最狂回饋神器-「台新Gogoro Rewards聯名卡」，持卡任意消費加速獲得點數，更包攬Gogoro與眾多知名連鎖品牌的加碼福利，如購買Gogoro智慧電動機車最高10% 回饋無上限、繳納Gogoro Network電池資費10% 回饋無上限，以及全台四大便利商店、麥當勞、摩斯漢堡、路易莎咖啡、cama cafe 10%回饋等多重好康，實現吃喝玩樂天天賺、消費動不動就得點。

全新Gogoro App開放非車主使用，輕鬆開啟Gogoro Rewards，Gogoro Wallet支付同步登場，點數折抵電池資費與GoShare騎乘費用無上限。搭配Gogoro Rewards服務上線，Gogoro將數位體驗再升級，帶來全新改版的Gogoro App。即日起，不論是車主或非車主都能註冊Gogoro帳號，只要將Gogoro App/Gogoro Network App/GoShare App更新至最新版本，就能快速啟用Gogoro Rewards，開始累積並折抵Gogoro Smart Points點數(點數價值為1點 =$1元)。啟用後，用戶還能使用Gogoro Wallet支付功能，在全台Gogoro實體門市掃碼支付完成結帳、繳納電池資費、或支付GoShare騎乘費用。

獲得點數後，用戶可用於直接折抵每月電池資費與每趟GoShare騎乘費用，點數越多，可折抵的金額就越多。今年底前，Gogoro預計將陸續開放購車、維修、保養、網路商店訂單等消費折抵；未來更將擴大Gogoro Rewards應用場景，預計涵蓋超過5萬個食衣住行通路據點，都能累積點數與折抵消費。