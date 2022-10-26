新落成的雙十國中活動中心除2樓作為學校活動中心，也在地下1樓闢建公有停車場，1樓則規劃非營利幼兒園，三合一提供師生更安全的教學環境。（馮惠宜攝）

新落成的雙十國中活動中心除2樓作為學校活動中心，1樓則規劃非營利幼兒園，市長盧秀燕在剪綵啟用後也特別到一樓與幼兒園小朋友熱情互動。（馮惠宜攝）

台中市再添一間三合一校園與社區共融活動中心，有70年歷史的雙十國中老舊禮堂拆除重建，經斥資2.5億元、耗時兩年多興建，26日新的活動中心舉行落成啟用典禮，該建物除2樓作為學校活動中心，也在地下1樓闢建公有停車場，1樓則規劃非營利幼兒園，三合一提供師生更安全的教學環境。

台中市教育局26日盛大舉辦雙十國中活動中心落成啟用典禮，市長盧秀燕親自到場見證，她表示，市府針對老舊的學校活動中心重建為三合一場域，包括因應此區人口密集，規劃地下一樓為公有停車場，共設置100格車位，優化社區生活品質；為落實公幼倍增計畫，將1樓規劃為雙十非營利幼兒園，招收4班幼童；二樓則作為綜合體育及多功能活動空間。

盧秀燕指出，雙十國中建校近70年，是歷史悠久的優良學校，致力發展學生藝術才能及體育專長，其中音樂班、女子排球團隊，屢次於全國競賽中獲得冠軍金盃。她常說，要給孩子最好的，因此市府教育文化預算一年編列約600億元，占全市總預算比例六都第一，感謝議員及教育部支持及教育局與交通局提供經費，市府團隊努力實踐「富市台中、新好教育」，這是她的施政理念。

教育局長楊振昇表示，學校因既有活動中心建物耐震係數不足，加上地下室滲水嚴重，已影響建物結構安全，經各界人士努力下，此案重建工程及內部裝修設備由教育部補助8439萬200元，交通部補助3701萬6000元，市府籌編1億2927萬7082元，合計經費約2億5068萬元。

雙十國中校長林大欽表示，感謝市府對教育的重視，落成啟用是一個嶄新的開始，期望能提供雙十國中師生及非營利幼兒園的小朋友更優質的教學環境，透過友善、無障礙的校園環境，讓學生能安心學習、快樂成長。