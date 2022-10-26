鳳頭蒼鷹是少數能適應都會環境的猛禽，卻須面對路殺、窗殺或毒殺的風險，北市動保處及台灣猛禽研究會10月28日將在台北市立圖書館總館舉辦「都市鳳頭蒼鷹保育工作坊」，10月29日起至11月13日止，則在大安森林公園兒童小舞台有「都市鳳頭蒼鷹危機特展」，邀大家了解野生動物的生存危機。

鳳頭蒼鷹位居食物鏈頂層，是鼠類或鳥類的天敵，更是少數能適應都會環境的日行性猛禽，台灣猛禽研究會自2017年起在大安森林公園裡架設攝影機，觀察公園內的鳳頭蒼鷹生活與繁殖情形，也透過網路直播分享，但其中1隻鳳頭蒼鷹黃恩萼（黃N2）在今年6月因車禍離世，讓鳥友不捨。

台灣猛禽研究會指出，2017年成立猛禽救傷站，接收超過800隻傷病猛禽，其中鳳頭蒼鷹是接收數量第二多的傷鳥，牠們在都市環境中生活時可能遭遇路殺、窗殺或毒殺的窘境，像有幼鳥離巢時撞到附近國小的玻璃、有母鳥吃到有老鼠藥的老鼠而中毒死亡等。

至於為何老鷹會遇上車禍，台灣猛禽研究會解釋，鳳頭蒼鷹本為森林性的猛禽，在林間穿梭、偷襲地面的小生物為其本來的行為，但在都市獵食時，低飛過馬路恐會被公車撞到，或有的個體在伏擊地面鳩鴿時，雙雙被路過車輛壓過，須去思索都市發展與生態保育間如何取得平衡。

台灣猛禽研究會表示，「都市鳳頭蒼鷹保育工作坊」10月28日於台北市立圖書館總館10樓國際會議廳舉辦，讓都市猛禽危機、鳳頭蒼鷹棲地使用現況、生物學簡介、救傷原因與改善方式等工作被更多人看見，「都市鳳頭蒼鷹危機特展」則在大安森林公園兒童小舞台舉辦，透過靜態展方式，像民眾傳遞保育觀念，但如遇颱風期間會先關閉展區，待風雨過後再開放。

動保處提醒，有興趣的民眾可以上台灣猛禽研究會粉絲頁 https://forms.gle/3E2df5T7SQga9jsK6 報名，參加活動還能免費獲得動保處製作的「賞鷹趣-跟猛禽一起感受風」手冊，邀大家來關心巡弋台北市天空的鳳頭蒼鷹。