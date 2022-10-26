信樂團鍵盤手Tomi 傅超華(左)以及霸氣樂團吉他手阿修羅(右)一起陪司徒松老師領就業金卡。（鳳凰藝能提供）

何豪傑（左起）、艾成、司徒松老師、JT老師 、王瞳、阿修羅、樂咖。（鳳凰藝能提供）

來自美國的第30屆金曲獎特別貢獻獎得主「黑名單工作室」主要成員司徒松（Keith Stuart），從1984年就住在台灣並從事國語流行音樂製作，是信樂團的主力製作人，在近30年的音樂製作期間，完成100多首歌曲創作與450首編曲製作，作品包含25張白金唱片，50張金唱片，其中58首歌曲更曾打入排行榜前10名。司徒松日前終於成功申請到「就業金卡」，幕後功臣曝光，原來是8月中旬過世的艾成！

司徒松表示，這次能申請到「就業金卡」是艾成在台灣居中幫忙辦理的，因艾成生前到移民署更換永久居留證時，得知有「就業金卡」的申請業務，經過與司徒松老師聯繫後，隨即請司徒松透過移民署「外國專業人才申辦窗口平臺」，以線上英語申請書表遞件申請「就業金卡」，告訴他移民署線上申請的平台提供境外外國專業人才非常便捷的雙語申辦服務。

目前司徒松已經順利取得「就業金卡」並且定居台灣，領卡當天他與信樂團鍵盤手Tomi 傅超華以及霸氣樂團吉他手阿修羅一同前往移民署開心領卡。他表示很感謝艾成的幫忙聯繫以及移民署的核准，未來他可以常常吃到最喜歡吃的台灣魯肉飯等美食，這是在國外吃不到的正港台灣味。

雖然艾成離世，但霸氣樂團目前準備徵選新主唱，並與司徒松開始製作新單曲，期待未來找到新主唱後，以全新的單曲重新出發，把87樂團的精神繼續傳唱下去。

與司徒松合作的藝人幾乎都是華語流行歌壇的大咖，從齊秦、動力火車、黃小琥、林志炫、蕭煌奇等人，更於2002年成立信樂團後製作了包括〈死了都要愛〉、〈天高地厚〉、〈海闊天空〉、〈離歌〉等4張專輯，都大受好評。