年僅18歲的韓國鋼琴家任奫燦（Yunchan Lim）成為2022年范．克萊本國際鋼琴大賽金牌得主，即將應「大師藝術」之邀首度訪台，帶來19世紀浪漫樂派作曲家布拉姆斯、孟德爾頌與李斯特的鋼琴名作。

大師藝術今天發布新聞稿表示，韓國鋼琴家任奫燦還是個大學生，但在今年范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）技驚四座，同時摘下金牌、最佳觀眾票選獎與最佳新作品演奏獎，一戰成名，他絕佳的藝術深度與觸動人心的演出，在全球古典樂壇點燃了罕見的狂熱。

現在任奫燦在范．克萊本國際鋼琴大賽決賽演出的拉赫瑪尼諾夫「第三號鋼琴協奏曲」影片已經登上YouTube全球發燒影片第24名，至今已超過846萬次觀看。

大師藝術的藝術總監嚴俊傑表示，大師藝術很榮幸與范．克萊本國際鋼琴大賽合作，邀請大賽有史以來最年輕金牌得主任奫燦訪台首演，「任奫燦完全是由韓國本土音樂教育培養出來的音樂人才，他的得獎鼓舞著在亞洲為了國際大賽而努力的我們，同時也證明『不出國，就不可能得獎』的觀念已不攻自破！」

任奫燦目前就讀韓國國立藝術大學，7歲在跆拳道、游泳和鋼琴這3個課外活動中選了鋼琴開始，一路就讀首爾藝術中心音樂學院、韓國國立天才藝術研究院及韓國國立藝術大學。

任奫燦14歲就拿下美國克里夫蘭國際青年藝術家鋼琴大賽第二名與蕭邦特別獎；同年，以最年輕參賽者之姿在庫柏國際鋼琴大賽中脫穎而出，贏得第三名與最佳觀眾票選獎；2019年，15歲的他不僅是韓國尹伊桑國際大賽最年輕的得主，同時還獲得兩項特別獎殊榮。

任奫燦表示，奪冠前後的他沒有什麼改變，「只會更刻苦練習」。

任奫燦曾在范．克萊本國際鋼琴大賽準決賽以李斯特全套「十二首超技練習曲」，展現舉重若輕的成熟詮釋與對李斯特音樂語彙的充分理解，這次訪台，他也將帶來多首李斯特的作品，其中包含李斯特以但丁「神曲」地獄篇為核心寫下的神作「但丁奏鳴曲」。

任奫燦表示，他在2020年演出「但丁奏鳴曲」，「當時為了徹底理解這首曲子，我買了好幾本書，還把但丁『神曲』讀了很多遍。當時我甚至可以不看書就說出書上的話。」

這次他也將演出李斯特為聖方濟而寫、音樂風格自由的兩首「傳奇」，以及布拉姆斯4首個性與特色迥異的「敘事曲」；孟德爾頌從蘇格蘭旅行獲得靈感，充滿詩意也考驗技巧與風格掌握的「升F小調幻想曲」等。

2022范．克萊本國際鋼琴大賽金牌任奫燦鋼琴獨奏會將於10月31日在台中國家歌劇院中劇院，11月3日在衛武營表演廳，11月4日在台北國家演奏廳舉行。（編輯：陳仁華）1111026