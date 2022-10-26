隱形眼鏡添生力軍！上半年獲利已超過半個股本的視陽（6782），預計11月掛牌上市。該公司是亞洲第一大的矽水膠廠，在全球共有62張證造，對未來營運看法樂觀。

成立於1998年的視陽，專攻矽水膠隱形眼鏡生產，該公司將辦理現金增資約8,273張，預計掛牌後股本將提高至6.3億元。

視陽總部在桃園龜山，工廠位於馬來西亞檳城，目前月產能3千萬片，預計第四季可達3,300萬片，另外，該公司在日本擁有隱形眼鏡自有品牌「Refrear」。目前是亞洲第一大的矽水膠隱形眼鏡製造商，更是全球唯一的矽水膠彩色隱形眼鏡的貼牌製造商。

營運表現亮麗的視陽，近三年營收及獲利穩定成長，2019年營收為14.7億元、EPS5.88元，到2021年時營收達19.6億元、EPS達8.11元，今上半年營收為13.7億元，EPS達5.65元。進一步分析營業利益率及淨利率，視陽的獲利能力在上半年已位居台灣同業的前兩名。

視陽注重法遵，針對近來困擾業界的歐盟最新法規MDR，視陽預計明年可完成MDR的換證，可望是本土廠商首家取證公司；該公司目前已取得的產品證照包含歐洲、美國、加拿大、台灣、日本、中國大陸、韓國、澳洲及紐西蘭等國家或市場，客戶不需再花時間取證，形成競爭者進入障礙及競爭壁壘。

展望未來，隨著人們重度的使用各類3C產品，近視人口不斷成長，人口結構老化也導致眼睛老花之視力問題，再加上彩色隱形眼鏡於亞洲地區的消費持續增加，根據Fortune Business Insights的調查報告預估，全球隱形眼鏡的市場規模將會從2022年99.4億美元，成長到2029年148億美元，年均複合成長率約為5.9％。

另外，根據Contact Lens Spectrum的調查，2021年專業眼視光通路中，矽水膠隱形眼鏡的配鏡比率已達69％，顯示矽水膠材質已蔚為市場主流。視陽已因應市場需求開發矽水膠新產品，包括球面、老花、散光及彩色鏡片等，可滿足既有客戶日益增加之需求及有利於爭取新客戶訂單，用高規格與高品質的產品與全球客戶一同擴大市場份額。