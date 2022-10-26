今年以來滬深300指數跌幅逾2成，近期已見止跌反彈，經過二十大會議順利圓滿落幕，現代化政策出台，政策利多加持，預期股市有機會逐漸回穩。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，中共二十大會議開幕式上明確提及「大陸式現代化」發展策略，重點聚焦在科技創新、加快綠色發展、新基建以及醫藥領域研發等方向；在財政政策穩增長也持續發力當中，相信整體流動性依舊保持寬鬆態勢，有利於第四季股市逐步止跌回穩。

A股在二十大召開之前幾周，成交金額量縮至每日6,000億人民幣附近，所幸在各產業個股加速輪動，陸股指數多數已觸及或接近十年線，A股長線投資價值浮現。

9月新增社融明顯超乎市場預期，達3.53兆元人民幣，本次社融表現強勁，主要來自於政策性銀行8,000億元基建領域信貸與首批3,000億元政策性開發金融工具的投放。

自6月以來政策面提出的新增資金支持額度超過2兆元人民幣，除了已投放的資金外，剩餘超過1兆元人民幣額度將在第四季陸續使用，預期新增社融仍有機會上升。

沈宏達分析，儘管美國陸續祭出科技禁令，但大陸隨即擬定因應策略，除了北京政府訂立發展方針與規範，由地方政府扮演金主角色，國家集成電路產業投資基金（俗稱大基金）宣布將投資1兆人民幣支持半導體產業發展，富蘭克林華美中國A股研究團隊認為，大陸過去產業政策成功率高的鋰電池、太陽能、LCD面板及半導體產業的投資可望先苦後甘。

而若看長線，根據2010年至2021年歷史數據顯示，A股具有季節性的走勢，「春季躁動、4月決斷、五窮六絕七翻身、金九銀十等等波段」。富蘭克林華美投信表示，靜待11月中旬企業公布完第三季財報的不確定性因素降低，消息面淡化，股市有望跌深反彈。