友達第三季虧損超出預期，單季大虧百億元，寫下10年來最大單季虧損，並且首次出現EBITDA獲利轉負。友達董事長彭双浪表示，戰爭、疫情和通膨造成消費市場斷崖式的衰退，這是20年來首次遇到，需求面而來的經濟衰退會需要比較長的調整時間。

展望第四季，公司預期面板出貨面積季增約1～5％，平均出貨單價估減5％。友達第三季產能利用率僅5成，第四季持續嚴控庫存、依照訂單生產，

友達財報出爐，第三季合併營業額為497.3億元，季減20.9％，營業損失約137.1億元，歸屬母公司業主之淨損為104.3億元，基本每股損失約1.23元。

彭双浪表示，這一次面板景氣循環低潮是過去十年來最嚴重的一次，前面幾次循環都是供給面來的，大家擴產、造成供過於求，這一次是擴產速度和速度是理性的，但是需求斷崖式衰退，需求面來的景氣循環，除非這一些因素消除，如戰爭、能源短缺、疫情、通膨等影響因素消除或減緩，回來的速度比較慢。