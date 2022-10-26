手搖飲店將新鮮水果大玩排列組合，不只配茶和牛奶嗎，現在還能配咖啡。大苑子看好顧客對咖啡的依賴，特別將新鮮現搾的柳丁汁加入到咖啡裡，並推出兩款不同比例的柳丁口味咖啡，分別有果汁雙倍的「台灣鮮搾柳丁咖啡」和咖啡雙倍的「鮮搾濃萃咖啡柳丁」，大家可以依照自己的喜好選出適合自己的比例。

大苑子鮮果咖啡27日全新回歸，運用新鮮鮮搾的台灣柳丁，依據不同的喜好和口味與咖啡融合，分別推出「台灣鮮搾柳丁咖啡」及「鮮搾濃萃咖啡柳丁」，選用100％台灣在地新鮮柳丁，秋冬多汁香甜，與精選香醇的阿拉比卡冷萃咖啡萃取後的果酸，不同比例融合後，創造出新穎風味。喜歡果感酸甜、柳丁味濃的朋友可以選擇果汁雙倍的台灣鮮榨柳丁咖啡，喜歡咖啡醇厚、馥郁回韻的人則可選擇咖啡雙倍的鮮搾濃萃咖啡柳丁。

大苑子新品全台門市均有，售價90元，並於開賣首5日祭出超級好咖搶先體驗，凡購買鮮果咖啡單杯即享59元嘗鮮價。