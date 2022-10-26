距離九合一選舉投票日只剩1個月，民進黨台南市黨部26日公布台南市長選舉最新民調指出，有54.4％的市民希望黃偉哲繼續擔任台南市長，17.3％希望謝龍介擔任台南市長。至於黃偉哲就任以來的表現，更有高達65.4％的民眾表示滿意。

市黨部指出，這份民調是委託趨勢民調公司針對設籍台南市且年滿20歲的一般民眾，採電話隨機抽樣，訪問日期為10月14日至10月15日，有效樣本數1070份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.00％。

市黨部說，根據民調結果顯示，有54.4％的受訪市民希望黃偉哲繼續擔任台南市長，僅有17.3％的市民希望謝龍介擔任台南市長，許忠信2.3％、林義豐1.1％、吳炳輝0.3％，無法選出任一候選人24.6％。如果在黃偉哲、謝龍介2人中，57.3％希望黃偉哲擔任市長、22.3％希望謝龍介擔任市長，20.4％無法選出任一候選人。

至於受訪市民對5位市長候選人的看好度，有69.9％看好黃偉哲連任台南市長、10.7％看好謝龍介、0.2％看好許忠信、1.0％看好林義豐、0.2％看好吳炳輝，18.0％無法選出任一候選人。

針對18歲公民權修憲案，支持的人有59.8％、不支持29.6％。年底台南市議員選舉，支持民進黨提名議員有41.4％、國民黨14.9％、台灣民眾黨5.8％。