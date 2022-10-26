動保處至養豬場進行豬瘟病毒監控防疫。（新北市動保處提供）

新北市動物保護防疫處積極落實動物防疫，維護動物健康，經農委會動植物防疫檢疫局全國評比，榮獲「110年度口蹄疫撲滅計畫重要措施績效評比」分組第一名。今（26）日於市政會議上進行獻獎，另為感謝民間產業團體持續配合防疫，守護新北市養豬產業，由市長侯友宜頒發感謝狀及1萬元獎勵金予新北市養豬協會。

新北市現有128家養豬場，為防範動物疫病傳播，動保處定期訪視轄內養豬場，輔導養豬業者定期清洗畜舍環境及落實人員設備消毒作業，向養豬戶宣導畜牧場生物安全重要性。

為防止非洲豬瘟病毒入侵，動保處嚴格查核廚餘養豬戶，餵飼廚餘須符合蒸煮規定90。C蒸煮達1小時以上，才能供豬隻食用。在肉品市場也每日派駐防疫人員嚴加督導出入場運豬車輛清潔消毒、督導業者應落實繳交動物健康聲明書規定，對於違反者依法裁處。

動保處表示，因應明年7月起全國豬瘟疫苗全面拔針，動保處持續配合中央防疫政策採血監測養豬場口蹄疫及豬瘟病毒，與新北市養豬協會聯合宣導豬瘟撲滅期程及注意事項。

侯友宜表示，新北市獲得中央防疫評比優勝，對於平時努力執行防疫的同仁、養豬產業民間機構團體、農戶等付出是一大肯定。感謝新北市養豬協會配合動保處在防疫業務上的推動，動保處在防疫工作上會持續監守岡位。呼籲轄內養豬場應持續配合中央防疫政策，如有任何異狀盡速主動通報動保處，全民一起努力，維護養豬產業及民眾食品安全。

新北市養豬協會理事長黃靖文表示，防疫除了政府執行政策外，也需要養豬戶一起落實，政府與民間攜手共同維護，民眾得以安心食用國產豬肉。近年來國際豬病疫情仍然嚴峻，農民平時辛苦養豬，養豬協會未來持續做好民間產業及政府間的橋樑，站在第一線為豬農提供服務，維護養豬產業好品質。