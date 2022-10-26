台新銀行今(26)日攜手Gogoro發行「台新銀行Gogoro Rewards聯名卡」，台新金控董事長吳東亮也親自出席活動，用行動實踐台新三十周年認真永續的使命，從交通到生活每一筆消費，透過實質回饋鼓勵民眾落實綠色生活，運用科技金融創造民眾便捷生活與永續環境的雙贏未來。

台新銀行Gogoro Rewards聯名卡結合 Gogoro Rewards全新點數計畫，讓民眾可以透過日常移動、生活消費享最高10％點數回饋，有感累積Gogoro Rewards點數，還可100％折抵電池資費，藉此獎勵廣大Gogoro與Powered by Gogoro Network聯盟逾70萬車主，以更好支付體驗來支持零碳交通。

吳東亮表示，台新銀行在今年3月的三十週年記者會上，宣示將以「認真、永續」為主軸，台新除了在B to B方面，落實責任投融資，在B to C方面，台新也與策略夥伴們攜手合作，為民眾打造綠色生活，這次與Gogoro的合作是最好的例子。

吳東亮強調，未來民眾只要使用台新銀行Gogoro Rewards聯名卡消費，多多騎乘Gogoro電動車，都是在實踐低碳生活，對環境保護與淨零排碳貢獻一份心力，相信每個人都可以成為讓地球永續的英雄，一起from Zero to Hero。

台新三十周年，以行動引領永續金融服務新賽局，攜手 Gogoro 為電動機車市場量身打造點數與全新支付體驗，推動食衣住行的零碳未來。台新銀行Gogoro Rewards聯名卡除了是強強聯手的新產品，也無疑是金融業與電動機車產業結合的全新里程碑，台新持續不斷超越，致力成為民眾的智慧好夥伴。