高苑科大面臨財務危機，但董事會一直不願挹注資金，200多位專兼任教師已經5個月沒領到薪水，近百位教職員則有2個月沒領到薪水。高苑科大10多位教職員今天下午到教育部前陳情，要求再行文法院以加快解散董事會，讓學校恢復正常運作。

高苑科大自救會長邱翼松表示，學校現在的代理校長李義昭，嚴重違反論文抄襲案，但董事會仍請他代理校長。而教育部「早知」李義昭在升等副教授、教授時，送審論文皆涉嫌變造，在調查尚未結束前，卻逕行同意有學術倫理爭議的人選擔任代理校長，相當不當。

邱翼松進一步指出，高苑科技大學董事會違反法令不願捐資，導致教職員從6月就欠薪至今，自救會請求教育部再度行文法院，要求加快解散董事會。

一位在高苑科大服務20多年的老師說，高苑科大教職員已經好幾個月沒領到薪水，許多人靠著貸款苦撐，其中不少人已彈盡援絕，撐不下去。他希望可以繼續在學校工作下去，但需要教育部幫助高苑科大繼續辦下去。

教育部技職司專門委員陳玉珍出門接受陳情，有關李代理校長疑涉學倫案，教育部去年11月5日函請學校就檢舉案查明，惟該校迄今未完成調查。後續如經查證確有違反學術倫理等情事，且無代理校長資格，教育部將函請該法人更換代理校長。

有關校方積欠教職員薪資，董事會也未依承諾捐資，教育部7月29日依私立學校法向法院聲請解除全體董事職務，同時依教師待遇條例規定，對學校裁處罰鍰3次，裁罰金額歷次為10萬、20萬、35萬，且董事應負連帶責任外，裁處董事長、董事個人迄今共3次，每次裁罰每人50萬元。

陳玉珍說，高苑科大現為專案輔導學校，教育部已加派學校教職員、學生擔任董事，其改善期限至112年5月31日止。若該校未能於期限內完成改善，後續將依退場條例令其停招、停辦及解散。不過陳玉珍的回覆未被高苑科大教職員工接受，他們不排除擴大抗爭。