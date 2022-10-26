眾達-KY(4977)今(26)日舉辦法說會，董事長陳靖仁透露，眾達-KY將持續切入博通下一代52.6-Tbps產品。另外，面對美中緊張關係升溫，眾達-KY已有馬來西亞檳城備案。

眾達-KY第三季營收達到8.3億元，寫下今年新高，累計前三季營收為20.53億元，已超前去年同期的20.35億元、年增加0.86%。以產品營收來看，眾達-KY的400G出貨量數量持續增加，眾達-KY採計畫性生產，但每月營收有差異是因為終端客戶拉貨所致，如果拉貨順暢，100G和400G營收比重約達60%，其餘營收則以32G為主。

博通推出第一代25.6-Tbps CPO網路交換器，眾達-KY為相關矽光產品唯一供應商，陳靖仁透露，眾達-KY也會切入博通下一代52.6-Tbps產品。由於博通是現存產業領先者、市占達90%，面臨的對手包括思科、英特爾和AMD等，故博通必須持續透過新品維持與競爭者的差距。

至於面對美中關係持續緊繃，使得半導體光通訊產品將無法在大陸蘇州生產，眾達-KY副總經理趙偉州認為，博通其實4年前就有規畫，故在檳城設計PCLI工廠，蘇州和檳城廠可相互支援，現階段少部分產品不能在大陸生產，檳城已準備好，可將訂單從蘇州移轉至檳城。