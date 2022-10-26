2022年「台灣國際人工智慧暨物聯網展」(AIoT Taiwan)今(26)日登場，遠傳(4904)與台灣雲端物聯網產業協會攜手參展，展出多項已於不同場域實際落地的5G X AIoT創新應用，包含以5G特性提升交通安全的「智慧路口」、不受市電異常而影響路口運行的「交通號誌不斷電系統」、運具電動化的一站式「智慧充電服務」解決方案、實現數位化治理的「觀光雲」等，呈現遠傳5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)的科技實力。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極以世界級5G催化AIoT數位創新並發展多元應用場景，結合上下游產業鏈夥伴的專長，建構完整的5G AIoT合作生態系。遠傳以智慧科技打造多元解決方案，並運用ESG、能源管理、智慧交通、旅運觀光等豐碩經驗，助力城市及產業數位創新轉型，不僅要讓台灣產業鏈站穩國際市場，更要邁向永續發展。

本屆AIoT Taiwan展場上，遠傳展位均為已落地的實際應用，可說是遠傳「大人物」成果展。「智慧路口」解決方案運用5G結合C-V2X技術，可於十字路口、轉彎處輔助駕駛碰撞警示，也能提供行人來車警示功能，目前已導入在高雄輕軌的凱旋與三多和四維路口，即時傳送路口車況資訊，協助提升輕軌駕駛預先反應，降低事故發生率；另一項「交通號誌不斷電系統（UPS）」，則是透過遠傳自行開發的監控管理平台，以Gogoro Network智慧電池作為路口號誌燈的電力備援，確保於市電異常時仍能維持交通號誌運作，提升用路人安全。

響應政府運具電動化的政策方向，遠傳「智慧充電服務」整合充電樁佈建、充電管理平台、維運服務、金流支付與對帳系統串接，且能夠支援不同廠牌規格，是商辦、量販、社區住宅大樓導入充電服務的首選。另一項展出的「觀光雲」則是透過去識別化數據、統計資料，透過整合平台呈現即時人流、道路車速、車位並結合影像等多元即時資訊，目前在包含日月潭的多個知名遊憩景點導入，透過遊客識別模型建立，分析活動行為以利活絡行銷，實現數位化治理。