欣銓(3264)應邀參與元智大學企業書院，合作成立「半導體書院」，111年10月26日(本周三)，元智大學廖慶榮校長與欣銓張季明副董事長共同簽署產學合作意向書，並進行專業人才培育計畫說明會，由企業提供業師，與元智教師共同授課，透過學校及企業共同培育人才，強化技術與實務能力，以符合產業發展及青年就業之所需。

簽屬儀式暨專業人才培育計畫說明會，由元智大學廖慶榮校長及徐澤志副校長、魏煒圻書院長、研究發展處張志豪組長及150名師生，與欣銓張季明副董事長及相關主管共同參與。

元智大學廖慶榮校長表示，元智大學自111學年起成立企業書院，攜手產業和業師共同育才，讓學生認識公司理念與文化、實際了解企業工作環境，提高學生對企業就職的興趣與意願。元智大學企業書院於10月中旬展開首場啟動會議，以人才培育為願景，延伸擴大產學合作之基礎，進而接引產業寶貴資源。 基於教育部產學攜手合作計畫，元智大學與欣銓共同成立半導體書院，與產業建立跨域共享鏈結，透過學界與業界整合資源，共同培育未來產業所需人才，元智大學持續為永續發展目標精進，為社會責任努力。

欣銓張季明副董事長表示，欣銓科技在全球半導體產業的專業測試領域深耕23年，成為眾多國際級半導體公司的事業夥伴。 欣銓科技很榮幸能參與元智大學首創的企業書院與企業合作計畫，共同為培育產業未來需要的人才而努力。欣銓科技深耕台灣且布局全球，全集團在台灣已有九個廠、海外有三個廠，擁有與國際客戶既深又廣的合作經驗，能夠提供元智學生優異的工程及營運所需的技術與管理實務、國際企業的視野以及海內外實習合作與交流的環境與機會。欣銓對於學生能夠進入公司任職，除有獎勵金外，若能夠持續研究深造，也提供獎學金；並提供機會參與分享公司獲利性的成長。

元智大學企業書院魏煒圻書院長則表示，本次簽署合作意向書是元智大學企業書院與企業合作的首場，未來將有更多優質及具潛力的企業加入，設置產業區分的書院，為元智學生開啟嶄新視野。本次與欣銓執行產學合作，企業提供業師，搭配元智教師共同授課，因應企業需求，探究企業所需技術與管理能力，讓學生認識公司經營理念與文化，吸引學生就職意願。

半導體書院規畫項目包含欣銓科技提供業師與企業書院教師共同授課，並提供產學研發專案及書院年度運作經費等；元智大學則設計學程並安排師資，管理督導學生實習及專題等，配合產業命題，提出研發專案，透過雙方簽署意向書，奠定良好合作關係，創造雙贏契機。