B-21「突襲者」（Raider）隱形戰略轟炸機

美國國防承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）說，12月2日將推出世界第1架6代戰機B-21「突襲者」（Raider）隱形戰略轟炸機，而這將是自從1988年B-2「幽靈」（Spirit）首度亮相以來，美國空軍再次公開新型轟炸機。

不過，據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，分析家說，儘管B-21若部署在太平洋基地，可以縮短回應中方的時間，但解放軍仍能偵測到它。

諾斯洛普格魯門說，B-21航程長、生存能力強，並能攜帶傳統與核武器，可以穿透最強大的防禦系統，並在「世界任何地方」進行精準打擊。而五角大廈上周說，B-21將逐步取代B-1和B-2，賦予美國龐大的戰力，成為美國空軍戰鬥機隊的主力。

然而，解放軍裝備專家傅前哨說，B-21對全球軍事戰略秩序的影響有限。他指出，B-21在加油前，作戰半徑和武器載運量比B-2小。但他說，B-21可以部署在東亞，尤其是從日本群島經菲律賓西北，到婆羅洲的第一島鏈沿線美國軍機場。

傅前哨指出，這可以加強美軍的快速反應和前線打擊力。但他也強調，由於解放軍偵測到B-21後，將會以長程飛彈攔截，因此它難以穿透中方的防禦網。

雖然《大眾機械》（Popular Mechanics）網去年說，B-21可以神不知鬼不覺，躲過中國S-400防空系統，在台灣海峽佈放「迅擊」（Quickstrike）智慧型水雷，但傅前哨說，那將成為自殺任務。他指出，雷達和繞台灣巡航的解放軍可以偵測到B-21。

他說，布雷等於作戰行動，B-21在台海布雷後，還能倖存嗎？就算它執行任務後返回第一島鏈沿線的基地，解放軍仍能打擊那些在射程內的機場。

而中國軍事評論員宋忠平也贊同這個看法，他說，解放軍也不斷在開發反隱形能力，並有各式反隱形雷達，因此B-21要避開中方偵測並不容易。他直指，美國高估了B-21的戰力，也低估了中俄的反隱形能力。

另一方面，解放軍前將領岳剛說，B-21可能會「在網絡中心戰中指揮無人機」。他指出，B-21整合了預警機、轟炸機和電戰機的功能，可以在蜂群戰術中扮演領頭的角色。

儘管B-21要到明年才會首飛，並直到2030年才會服役，但至少有100架會服役。