台東馬偕醫師王昇元接生畫面。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫師王昇元表示，孕婦也要控制糖尿病高血壓，但要慎選藥物。（蔡旻妤攝）

隨著少子化趨勢及民眾慢性疾病發生率增加，孕婦暴露在藥物中的比例也逐漸升高，許多孕婦認為「懷孕期間完全不吃藥物，對寶寶最好？」台東馬偕醫院婦產科醫師王昇元呼籲，若孕婦慢性疾病未控制，恐危及胎兒。

台東縣池上鄉1名孕婦在第1胎時因不適到急診，檢查發現血壓偏高及凝血功能不佳，差點危及孕婦及胎兒，所幸經台東馬偕醫護人員提早引產母子均安。王昇元表示，該名孕婦再懷第2胎時，在第16週起即給予阿司匹靈，孕婦從孕期至生產過程皆非常順利。

王昇元提醒，若孕婦的高血壓及糖尿病未獲得適當的控制，不只自身病症的惡化，更可能對腹中寶寶造成不良的影響。孕婦的疾病絕對不能因為懷孕而中止治療，慎選對孕婦疾病有改善，而且不會傷及胎兒的藥物，才是最佳的用藥方式。

台東另1名孕婦為了控制血壓，平日使用「可悅您 (Losartan) 」血壓藥，卻在產檢時發現羊水減少，胎兒有發育不良的疑慮。王昇元說，這是孕期中不宜使用的藥物，經停藥改用其他血壓藥後，孕婦的羊水便恢復正常。

另外，坊間藥房賣的感冒藥常為複方成份，建議與醫師討論後使用較佳。至於止痛藥，一般人使用的普拿疼無論在哪階段孕期都是無害的，但有些止痛藥物含非類固醇抗發炎成份，如日本藥妝店的EVE止痛藥等，容易導致胎兒先天性缺陷及肺高壓的情形，應避免使用。

台東馬偕醫院提醒，因疫情影響，孕婦的疫苗施打也成為熱門討論話題，經研究，為保障懷孕婦女及胎兒健康，建議孕婦應接種COVID-19疫苗，且也鼓勵孕婦施打次世代作為疫苗追加劑。