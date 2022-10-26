美股自10月中觸底後，已反彈持續近兩周時間，台股股價表現低迷，第一金店頭市場基金經理人許維哲指出，高通膨、高利率帶來資產價值重估，全球股市進行本益比調整，台股本益比也降至9.74倍，股市跌深有機會反彈。

市場預期，聯準會明年基準利率挑戰5％可能性，無風險利率攀升，使市場重新定義高殖利率股投資價值，許維哲相對看好剛性需求股如：生技、民生消費、零售，及電動車等產業後市。

近期除了政治議題影響股市表現外，許維哲提醒，未來一個月干擾市場的變數還有多項政經議題待關注，近兩周公佈的第三季財報數字及第四季展望，11月初FOMC會議可能再度升息、關注升息力道，11月8日美國期中選舉，一般預期共和黨可能在眾議院取得優勢，11月18日G20會議，美中是否有機會展開談判磋商，台灣最大的不確定性是11月26日九合一選舉等。

許維哲觀察，俄烏戰爭外，包括美中貿易戰、大陸清零政策等，已使得大陸失去過往世界工廠角色，同時拖累全球經濟趨緩，中美爭霸的角力持續，也使得全球通膨、高利率與緊縮政策仍將影響股市後市表現。

不過，近期投資人對於聯準會年底前升息步伐放緩的預期下，市場風險趨避情緒緩和，近期美股出現跌多反彈走勢，台股短線跌幅已深，也有機會出現跌深反彈。

許維哲認為，中小型股或有機會出現反彈波，但年底至明年中，市場仍將關注去化庫存的進度，此外，中美爭霸及通膨問題未解，高利率環境仍將持續，資產將重新進行評價，現階段經濟反轉訊號尚不明顯，可適度保留現金部位。

在經濟緊縮環境中，相對看好民生需求等剛性需求標的，相對不受景氣衰退影響，看好產業如：生技、民生消費、零售銷售，及需求成長的電動車等相關標的。