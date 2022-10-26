集集鎮公所為刺激消費者買氣，將於10月29日起，舉辦「集集購物節」滿額抽獎活動，周周抽Gogoro電動機車等大獎；10月29日、30日在武昌宮前廣場，舉辦台語金曲及《萬聖無疆JiJi Rock》演唱會，為購物節加溫。

集集鎮長陳紀衡表示，為吸引全國民眾探訪集集，因此結合在地商圈店家、觀光工廠、餐飲、旅宿業者等，舉辦集集購物節滿額抽獎活動；更邀請知名歌手獻聲，舉行2場大型音樂晚會，一連兩天輪番演出，希望民眾聽得過癮、吃得開心，更有機會把大獎帶回家。

集集購物節自10月29日起，至11月27日下午5點止，在集集鎮特約店家消費滿100元，即可獲得1個章，於兩家不同店家消費集滿2個章，就可參與抽獎；獎項每周搭配不同的家電好禮，包括IPhone、掃地機器人、Switch、氣炸鍋、烤吐司機、快煮壺等，歡迎民眾一起消費集章抽好禮，摸彩券可於集集鎮公所、集集火車站、集元果觀光工廠、本草自然生技觀光工廠、集集農特產中心、武昌宮投入摸彩箱，詳情可上集集購物節官方網站查詢。

演唱會邀請戴梅君、唐儷、謝金晶、江志豐、荒山亮及無妄合作社、神棍樂團、The tic tac、美秀集團等知名歌手演出。

陳紀衡積極推動友善親子建設，軍史公園已轉型為共融式特色公園，集集鎮公所訂於11月6日下午3點舉行啟用典禮，並邀請YOYO家族的KIWI姐姐、鳳梨哥哥與親子互動表演；現場規畫闖關遊戲拿好禮活動，透過活潑、有趣及互動的體驗設計，寓教於樂。