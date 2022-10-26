有「釣魚系女神」稱號的網路正妹采蓁，因為外型神似女星王心凌，又有不科學的傲人身材，因此被封為「兇版王心凌」，近日她曬出穿著Bra Top的自拍近照，好身材讓網友羨慕不已。

采蓁今(26日)PO文表示，「以後不許你們再說我嬌小或小隻馬了！我可是北捷驗證過，頭會撞到握把的女子」，並直言159公分怎麼了？「雖然吸的空氣不一定新鮮，但我活的很舒服自在」，並曬出穿著Bra Top的自拍近照。

網友見狀都紛紛留言，「采蓁身材好，人又漂亮」、「突然有點呼吸困難的感覺」、「LED頭燈很亮」，因為不少人都以為她身高很高，因此她自曝身高，也讓網友直呼「身材比例完全不像159而已」、「看起來有170比例超好的」。

采蓁是名美食、旅遊主題的YouTuber，喜歡釣魚的她，常到各地海域挑戰釣不同種類的魚，在網路小有名氣，在PTT表特版爆紅後，加上神似女星王心凌，還有著不科學的傲人上圍，被封為「兇版王心凌」。