為進一步讓人人都有機會參與永續移動生活，Gogoro 於今 (26) 日重磅發表全新「Gogoro Rewards 點數獎勵計畫」，領先業界打造日常消費、點數回饋與都會移動的創新循環，隨時隨地消費就能自動累積 Gogoro Smart Points 點數，並直接用於折抵 Gogoro 生態系中所有消費，更再度改寫電動機車產業面貌，揭開「移動隨經濟」新時代。

Gogoro 十年來逐步建構完整的移動生態系，自 2015 年起已累積超過 50 萬名車主，成為台灣電動機車市佔率最高、擁有最廣泛基礎能源建設的電動機車品牌，隨後推出 GoShare® 移動共享服務，短短三年用戶數突破 160 萬，目前在台灣每 12 人就有 1 人使用過 Gogoro 服務。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 自創立以來便擁有完整的策略藍圖，十年來，運用創新思維實踐各階段目標，逐步從建立電動機車產業、驗證科技可行性到拓展平台可靠性，讓電動機車從大眾眼中的不可能，成為隨處可見的風景。今天 Gogoro 再度用突破性的創新揭開下一個五年，宣布 Gogoro Rewards 嶄新服務，並聯手台新銀行整合數位金融創新，每個人將毫不費力的參與這場移動革命、體驗永續，用更少的資源做更多的事，使永續理念融入大眾日常生活，為移動產業展開全新篇章。」

Gogoro 台灣總經理姜家煒指出：「網際網路與智慧型手機的發展，催生了隨時隨地使用便利服務消費的『隨經濟』。Gogoro 透過開放的一站式移動平台優勢，整合集團資源持續提升用戶體驗，在消費者每日的移動與消費中提供回饋，無形中抵消了移動成本，催生永續轉動的正向循環，讓智慧移動體驗變成日常，『移動隨經濟』的新生活型態由此而生。期待廣大消費者加入 Gogoro Rewards 盡情享受電動機車體驗，共同推動永續新生活。」

據統計，台灣平均每人每年喝掉 200 杯咖啡、逛 137 次超商，以及網購、追劇、叫外送等日常熟悉的情境，都是Gogoro 普及電動機車並降低使用門檻的契機。Gogoro Rewards 全新服務在不改變每個人既有消費行為的前提下，加上隨時隨地的回饋，降低用戶使用成本。

為進一步拓展 Gogoro Rewards 服務版圖，「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」持卡任意消費加速獲得點數，更包攬 Gogoro 與眾多知名連鎖品牌的加碼福利，如購買 Gogoro 智慧電動機車最高 10％ 回饋無上限、繳納 Gogoro Network® 電池資費 10％ 回饋無上限，以及全台四大便利商店、麥當勞、摩斯漢堡、路易莎咖啡、cama café 10％回饋等多重好康，實現吃喝玩樂天天賺、消費動不動就得點。