數位發展部推出政府短網址服務(https://url.gov.tw/)正擴大試辦中 ，提供政府機關將冗長、不易記憶的長網址轉換為精簡的短網址，有利於政府機關傳播公共資訊。同時，短網址也可以讓民眾更容易識別政府網站，減少誤連詐騙或釣魚網站的風險；從10月14日到20日這短短一週內，已累積登錄網址約100筆，轉址數約17萬次。

數位部今指出，政府機關要傳播公共資訊時，常因網址過長而造成民眾不易使用，雖可使用民間已有的短網址轉換服務，但服務型式及名稱不一，民眾難以識別短網址是否為政府機關網站，可能讓有心人士利用民間短網址包裝不法網站，並謊稱是政府網站來進行詐騙或騙取民眾個資。

日前行政院農業委員會水土保持局總工程司陳振宇在數位部臉書上留言，建議數位部開發政府專用短網址服務，因為看到政府公文或訊息用民間短網址，都覺得「怪怪的」，也有風險。數位部長唐鳳認為是很好的建議，指示數位部同仁立即著手開發。

數位部表示，由數位政府司開發的政府短網址服務，利用開放原始碼與自由軟體建構政府短網址服務，轉址後的網站皆為 https://gov.tw 開頭，讓民眾更容易識別及記憶政府機關的網站名稱。

政府短網址服務現已由數位部與幾個政府單位試用當中，獲得許多正面回饋。特別是中央流行疫情指揮中心已將重要防疫資訊轉換為短網址，透過疾管家APP傳送給民眾。從10月14日到20日這短短一週內，已累積登錄網址約100筆，轉址數約17萬次。

數位部將陸續擴大提供政府短網址服務給各級政府機關使用，並將根據各單位使用者回饋意見，持續進行調整。有需求的政府機關更可洽數位部取得短網址系統原始碼，應用於教育、國營事業等政府業務領域使用，提升服務效益。

數位部開發的政府專用短網址服務使用方法，是由機關同仁登錄政府網站原始網址，經過公務電子郵件信箱認證後，即可轉換為三碼短網址；同時提供短網址反查功能，輸入短網址後三碼即可取得對應的原始網址資訊。

政府短網址服務提供民眾識別政府網站的簡單方式，網址以 https://gov.tw 開頭，即為政府專用的短網址，如同以 gov.tw 結尾的網址也是政府專用網站一樣，民眾可以放心使用。