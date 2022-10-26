為提供印尼當地客戶向台灣廠商購買各類產品，協助對外貿易，中國輸出入銀行積極與印尼當地銀行合作，提供轉融資及輸出保險等多樣金融服務。輸出入銀行總經理戴燈山本周於印尼雅加達與PT Bank CTBC Indonesia總經理Mr. Iwan Satawidinata簽訂合作備忘錄，由該行副總經理賴培碩及輸銀駐雅加達代表處主任陳孟如等見證簽約儀式，雙方除將強化既有轉融資業務合作架構，亦就交換商業訊息與延伸服務等之互惠模式達成共識，以提升雙邊銀行業務之經營效能與客戶之競爭力，咸信此合作共識之建立及合作模式之擴大，也可深固雙方貿易融資合作關係，有助我國廠商開拓印尼市場。

印尼PT Bank CTBC Indonesia成立於1996年，總部設於首都雅加達，係未上市之民營商業銀行，目前主要股東為中信金（2891）旗下中國信託商業銀行CTBC Bank Co., Ltd，持有該行99%股權，該行在大雅加達地區、萬隆、泗水等地設有多個據點，提供業務含括存款、外匯、企業週轉金貸款、廠房設備融資、進出口融資、開狀押匯等全面性服務，為一家深得當地台商信賴的台資銀行。

印尼近年來的經濟成長及具優勢的發展利基，已成為來自各國投資者的重視焦點，台商赴印尼投資亦顯著增加，而輸出入銀行自2006年即與該行簽訂轉融資合約，間接提供印尼進口商分期付款融資以進口我國產品，亦即透過轉融資提高國外買主採購我國產品之意願，減輕進出口商雙方之財務負擔，並擴大我國產品之市場機會，隨著輸銀雅加達代表處的成立，預期經雙方轉融資業務合作暨此次合作備忘錄之簽訂與落實各合作面向，將有助我國與印尼雙邊貿易。

輸出入銀行印尼代表處業也於10月24日於雅加達正式揭牌開幕，隨著輸銀新南向布局的觸角延伸至印尼，除能有效縮短服務客戶距離，亦可與總行相輔相成，發揮金融服務綜效。