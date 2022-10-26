美股周二收高，那斯達克金龍中國指數也明顯彈升，為市場造好。港股低開69點或0.46%，隨後全日高走；內地股市也一舉反彈，提供了支撐。

周三香港恆生指數收漲152.08點或1.0%，為15317.67點，為周一崩跌6.4%之後，周二小漲0.1%，連續兩第二天的反彈。國企股(H股)升37.23點或0.72%，為5217.54點。

不過市場認為，亞洲股市的反彈行情可能是短暫的，根本問題沒有改變，各國央行將提高利率，衰退風險仍在。

科技指數上漲2.5%，為2956點。美團升5.0%，騰訊漲2.5%，小米漲3.5%；惟阿里巴巴仍下跌2.0%，報62.3港元。

汽車股大漲3.9%，比亞迪升2.3%，小鵬汽車升9.9%，蔚來升10.5%，長城汽車升5.1%。

阿里健康大漲8.8%，報3.58港元；該公司公布，預計今年上半獲利不少於8000萬人民幣，優於去年同期的虧損2.3億人民幣。

地產股仍下跌0.7%，恆隆地產跌6.5%，為表現最差藍籌股。