24歲的林姓男子與女性友人24日半夜出門買鹹酥雞，卻把機車違規停放，苓雅分局員警上前盤查時發現林男有毒品前科，林男告知員警那已經是1月的事了，還大方讓員警搜索，沒想到林男忘記車內還放有K盤，員警發現後，林男想將K盤交給警方了事，員警告知林男要返所偵辦，讓林男大喊「我的鹹酥雞怎麼辦？我還沒吃到耶！」讓員警相當傻眼。K盤經帶回檢驗後有毒品K他命陽性反應，警方將林男依違反毒品危害防制條例偵辦。

員警在苓雅二路與自強三路口的鹹酥雞攤位前，看見林男的機車違規停放，於是下車攔查，員警查詢林男身分時，發現林男有毒品前科，於是要詢問林男相關事情，沒想到林男卻只顧著夾鹹酥雞，將員警擱在一旁，員警還無奈詢問林男「你夾好了嗎？我有事要問你」林男卻回「等我一下」堅持將鹹酥雞夾完再回答。

員警詢問林男有沒有攜帶毒品時，林男還理直氣壯地說「我半夜出來買鹹酥雞，幹嘛帶那個？」並主動讓員警搜車，沒想到林男忘記車內放有K盤，被員警逮個正著，東窗事發後，林男還大方的說「不然你收走啦，給你啦！」想要趕緊打發員警，員警告知林男要回派出所做筆錄，林男仍心繫鹹酥雞，讓員警哭笑不得。經檢驗，K盤上的白色粉末有毒品K他命陽性反應，警方將林男依違反毒品危害防制條例偵辦。

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