美國政府10月7日針對中國半導體領域祭出的出口新禁令，重擊在中國設廠的外資晶片業者，韓國晶片業巨頭SK海力士承認，中國廠房運作受到許多限制，在緊急情況下可能考慮出售該廠房，並將設備轉移回韓國。

稍早前，SK海力士、三星等韓企獲得美國批出1年豁免許可，但日媒分析指出，華府目的並非釋出善意，而是警告它們，要求其利用豁免期制定「B計畫」，包括轉移到美國設廠。

綜合外媒報導，SK海力士總裁Kevin Noh於26日表示，公司在鄰近上海的無錫廠存在諸多限制，雖然本月初獲得許可，未來1年仍可使用美國技術繼續在中國生產先進的記憶體晶片，但他不確定是否在期限屆滿後可獲延長，「作為應急計劃，我們正考慮出售（中國）晶片廠、設備，或將其轉移到韓國」。

他提到，這只是一個應急計劃，公司仍希望在不面對這種情況下繼續經營。報導稱，SK海力士是全球第二大DRAM記憶晶片製造商，市占率按近3成，其中約40％產量來自無錫廠。

另據日經亞洲26日分析指出，美國商務部給出豁免許可後，SK海力士、三星電子已開始評估在中國市場經營的商業風險，並針對不同情況進行規劃。

韓國產業經濟和貿易研究院研究員Kim Yang-paeng表示，美方傳達的信號是這些廠商必須撤出中國，改到美國設廠，他認為三星、SK海力士在這件事情上幾乎沒有拒絕的能力。