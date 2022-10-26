全家運用國產大甲芋頭、萬丹及大納言紅豆，以及東昇南瓜製作「匠吐司」、「極鬆餅」和「滿餡麵包」等日式麵包，深獲消費者喜愛。（全家提供）

環保風潮正盛，不少店家也標榜「綠色食材」，意即運用在地食材減少進口食物的碳足跡，打響「吃當季、吃在地」的口號，向來抓住熱門話題的超商自然不會錯過。7-11持續與農委會農糧署共同推廣在地農產，近日農糧署主辦料理競賽，將綠色食材開發成超商人氣定番商品-便當，獲獎作品「花漾輕食便當」脫穎而出，即日起正式開賣。全家則連2年響應農糧署國產原料量產烘焙產品開發及上市計畫，以台農57號番薯、萬丹紅豆等在地作物推特色烘焙商品，成功創造3億元銷售佳績。

據內部統計，2021年7-11稻米用量超過1.6萬噸，為在地米使用量最高的超商業者，換算成商品相當於有超過2億人次購買，像是御飯糰、燴飯、便當等超過30種品項，均取得農糧署認可「台灣米標章」，實際減少因進口所衍生的碳足跡。7-11也進一步與農糧署合作，協助已連續兩年舉辦的「臺灣炒飯王」競賽關於鮮食技術指導、商品量產上架販售。

此次獲選的料理達人是位來自台南的年輕主婦，餐點設計貼近一般大眾家常喜好，以五行概念使用五色蔬菜搭配，包含高麗菜、南瓜、紅蘿蔔、香菇、麻竹筍等，分別來自雲嘉南地區，藉由簡單調味與清炒，完成色澤繽紛又營養的配菜，並發揮創意將非基因改造黃豆製成的傳統板豆腐拌入米飯提供更豐富的蛋白質攝取、提升飽足感，主食則以日式鹽味醬炙烤在地雞腿排，充分保留肉汁原味。另7-11近期也首度推出使用精饌米獎冠軍池上米、精挑每隻豬肉僅有幾百公克的霜降肉(二層肉)製成的「池上便當」，除了美味更在乎食材的品質與來源，讓外食族吃得更好更安心。

全家先前則宣布，在農糧署及中華穀類食品工業技術研究所的指導之下，以果肉厚且口感鬆軟甜度高的在地東昇南瓜，推「南瓜多穀麵包」，搭配健康多穀賦予麵包紮實口感，讓國人輕鬆享受在地農作入料的特色麵包。此外，全家累計採購超過百噸在地農作物，其中最熱銷的紅豆系列，除創下年銷破400萬個的經典款「紅豆麵包」外，「大納言紅豆鬆餅」與「大納言紅豆奶油滿餡麵包」銷售亦突破百萬個，其採用擁有濃郁香氣且口感鬆軟的萬丹紅豆，更特別添加在台灣栽種的日本大納言紅豆，以其皮薄、顆粒大且豆沙綿密的特性增添口感，這也讓全家成為首個將國產大納言紅豆入料烘焙品的超商。