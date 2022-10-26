蔡衍明愛心基金會今天到花蓮榮民之家舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，歌手唐玲表演到一半時，下台與長者互動，逗樂不少長輩。（羅亦晽攝）

蔡衍明愛心基金會今天到花蓮榮民之家舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，縣長徐榛蔚（中）與歌手貝蒂（左）一同演唱，讓現場氣氛嗨到最高點。（羅亦晽攝）

蔡衍明愛心基金會今天到花蓮榮民之家舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，縣長徐榛蔚原先因公務不克前往，卻在途中現身，讓大家又驚又喜，成活動最大彩蛋。（羅亦晽攝）

蔡衍明愛心基金會今天到花蓮榮民之家舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，4組歌手輪番上陣，獻唱曲曲悅耳動聽的老歌，讓長輩聽得如癡如醉，紛紛拿起國旗一同揮舞。（羅亦晽攝）

蔡衍明愛心基金會今天到花蓮榮民之家，舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，4組歌手輪番上陣，獻唱曲曲悅耳動聽的老歌，長輩及縣長徐榛蔚均聽得如癡如醉，更有人聽見熟悉旋律，在台下與歌手合唱，甚至鼓掌歡呼，相場氣氛相當歡樂。

蔡衍明愛心基金會慰勞長照安養、關懷弱勢長輩，巡迴全台舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，今搭配花蓮榮民之家榮民節慶祝大會之際，舉辦演唱會，與榮民之家近200人，包含榮民伯伯、眷屬及長照人員等，一起歡慶榮民節。

活動先由主持人巨砲黃智涵演唱「一剪梅」作為開場，接著再由歌手阿雀姨、唐玲、康雅嵐及貝蒂等4人輪流演出，其中，唐玲唱到「黃色玫瑰」時，走到台下與長輩握手、和手比愛心等互動，讓長者笑得合不攏嘴。

特別的是，演唱會進行到一半時，原先因公務不克參加的縣長徐榛蔚，卻從百忙之中抽空現身，並和長者一起觀賞表演到最後，讓大家又驚又喜，甚至開心的和貝蒂合唱「人生就是戲」，並一一向在座長輩握手，關懷其身體狀況，許多人則紛紛拿出手機爭先與徐合影，讓現場氣氛炒到最高點，成為活動最大彩蛋。

徐榛蔚感謝蔡衍明愛心基金會邀請熟悉的歌星們到花蓮表演給長輩廳，並謝謝榮民之家提供優質的環境，相信長者心情好，精神就會好。

代表旺旺集團董事長蔡衍明出席演唱會的蔡衍明愛心基金會主任周哲仁說，基金會近幾年來巡迴全台各地辦理演唱會，推廣孝順、敬老觀念，蔡衍明認為每個人在家孝順父母、敬重長輩，出社會後有空閒出來從事志願服務，台灣就會是一個和諧安定的社會，而曾參與演唱會的藝人都是志願、無償服務。