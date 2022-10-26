T1聯盟高雄全家海神新球季推出「我雄海派高雄日」活動，將15場主場例行賽劃分為高雄市各行政區，由海神隊球員擔任各區海派大使，提供球員和球迷新的感受。

全家海神努力和高雄市民搏感情，除了主場劃位以路名一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全為分區，新球季再推出「我雄海派高雄日」活動，將15場主場例行賽劃分為高雄市各行政區，神隊友只要在個人戶籍所屬行政區的「高雄日」當天，親自到實體售票處出示實體身分證，就能免費兌換「1A」票券一張，同行神隊友再加碼，購買同區票券可享半價優惠，最多可購買4張。

「我雄海派高雄日」由海神隊球員擔任各區海派大使，球員們對於這樣的設計感覺相當新鮮，也覺得很有意義，11月26日開幕戰當天由胡瓏貿打頭陣，擔任左營區、桃源區「海派大使」，他笑說：「雖然我不是高雄在地人，但來高雄打拚後，我透過美食了解港都，很多美食店我都吃過了，尤其是左營區都很熟了，因為我們上季在國訓練球，結束後我都會去找哪裡有好吃的，呼籲左營區、桃源區居民出來力挺海神！」

至於其他票價優惠，球團也規劃了「海神1+1」活動，將5支客隊分為A、B區，A區為台中太陽隊、桃園雲豹隊，B區是新北中信特攻、台灣啤酒英熊、台南台鋼獵鷹，同時購買A、B區各一場賽事門票，即可享1A座位區組合價999元，這個優惠方案僅限主場售票處購買，另外也有團票優惠價，10張以上9折、30張以上8折、50張以上7折，玉山銀行信用卡卡友也有9折優惠。