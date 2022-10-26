玉山3D圖台圖資功能，今年升級改版。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園管理處將歷年高精度航空攝影影像，透過立體建模技術，讓3D圖台以擬真方式呈現；今年大幅改版，建置登山資訊圖層專區，增加園區環景影像，並可上傳匯入登山軌跡檔，讓民眾到玉山園區登山前，先虛擬線上玉山行。

玉管處表示，民眾只要從玉管處官網首頁點選「玉山3D圖台」的圖示，或直接連結圖台網址（https：／／ysnp.3dgis.tw／），不需要額外安裝元件，即可體驗與操作新改版上線的圖台。

玉管處表示，圖台左側圖層區上方介接園區氣象資訊、提供即時影像，6種定位及生態查詢功能，方便民眾掌握最新園區資訊。另配合行政院推動山林開放政策，及國家公園步道系統分級整合方案，「基本圖資」下新增「步道分級」圖層，將園區步道依難度畫分為0到6級，在圖台上完整呈現，只要以滑鼠點擊圖層就可以自動飛覽到路線位置。

針對想要親近園區的山友，圖台也提供「登山資訊」圖層專區，網羅登山常用的山岳、山屋營地、停機坪等，還包含各登山路線步道剖面圖、地圖定位及步道路線飛覽影片；另更新「可通訊點」圖層，將園區各步道路線近年新完成檢測清查的167處可通訊點納入，並標示在圖台上。

玉管處指出，同仁在執行保育巡查任務時，也會拍攝高山地區的環景影像，這些得之不易的影像也收納在「遊憩資訊」項下「多媒體」的「720度環景」與「環景分享成果」，民眾只要點擊拖曳滑鼠就可以觀賞全方位的高山美景。

圖台右側工具列提供各項實用的工具，除了介紹操作步驟，還提供各項功能操作的示範影片。此外也提供GPX及KML兩種民眾常用檔案上傳匯入圖台功能，讓山友從圖台上預覽自己或他人走過的軌跡。