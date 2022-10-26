來自桃園大溪的藝師游禮海，去年由文化部正式公告登錄為重要傳統工藝「細木作」保存者，市府替其出版口述歷史專書、拍攝紀錄片，28日將舉辦成果發表會暨紀錄片首映會。文化局表示，考量傳統工藝的藝師年歲漸大、逐漸凋零，未來會努力協助辦理相關傳習保存工作，推廣傳統工藝之美。

游禮海出生於1933年，其叔公擅長雕刻，時常製作許多木雕玩具，經歷過物質缺乏的年代，讓他相當珍惜充滿溫度、手工打造的小玩具，啟發想從事木工的念頭。游禮海16歲起拜黃全為師，至今從事木藝創作超過70個年頭，不僅成功帶動大溪木藝產業的發展，近年更開始全新的景觀雕刻創作。

文化局表示，游禮海一生為大溪木藝產業的貢獻影響深遠，2012年就被登錄為桃園市傳統工藝「大溪傳統木工藝」保存者，文化部文化資產局於2019年核定補助市府辦理「桃園市傳統工藝－大溪傳統木工藝保存者游禮海藝師口述歷史調查研究保存計畫」，該計畫於2020年執行完成，市府為其出版口述歷史專書與影像紀錄推廣，續獲文資局補助，預計今年將正式出版，28日將在桃園光影文化館3樓放映廳辦理成果發表會暨紀錄片首映會。

文化局說明，研究保存計畫主持人陳勇成認為傳統細木作家具需要整合木作、鑿花、漆作及多樣裝飾工藝技術，製作與設計的關鍵人物多半為傳統細木作匠師，而游禮海是難得的全能型「木藝職人」，從木作、設計、繪圖、雕刻圖案設計等所有工序皆能一手包辦，建議將「細木作」提報為重要傳統工藝登錄項目、藝師則為主要實踐者，文資局去年9月審議通過、11月正式公告，上月24日辦理授證典禮。