圖為今年上半年發放愛心米。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所關懷弱勢家庭，將於10月29日上午8時至下午4時在全區7個據點同步發放10萬公斤的「愛心米」，凡戶籍設在板橋區低收入戶、中低收入戶、弱勢兒少、中低老人、中低身障等每戶發放15公斤，受惠弱勢家庭高達9267戶。

板橋區長范姜區長坤火表示，今年為連續第15年發放愛心米活動，每年2次向農糧署北區分署申請米糧，由於農糧署加工米糧包裝上均有透氣孔，保存期限2至3個月，公所也提醒民眾領回的愛心米不宜久放，短期內如未能食用完畢，請冷藏於冰箱或冷凍櫃保存。

發放愛心米7處定點包括板橋區公所（板橋區府中路30號）、接源堂（板橋區光正街52號）、莊敬公園市民活動中心（板橋區民生路2段120號）、民生公園市民活動中心（板橋區民生路1段30-1號）、五權公園市民活動中心（板橋區廣權路130號）、歡園市民活動中心（板橋區大觀路1段38巷1-7號）、崑崙公園市民活動中心（板橋區大觀路3段240號）。