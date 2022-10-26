美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）先前上節目「面對國家」（Face The Nation）時，因談話中刻意淡化通貨膨脹，且直言要換一個話題，並稱共和黨人只為了反對，沒有提出什麼應對通貨膨脹的計劃，而招來許多批評，美國通貨膨脹率今年9月份達到了8.2%，高於8.1%原先的預期數字。

綜合外媒報導，《哥倫比亞廣播公司》（CBS）新聞主持人布倫南（Margaret Brennan ）23日在《面對全國》（Face the Nation）上向裴洛西詢問了她對共和黨將在即將到來的中期選舉中贏得眾議院控制權的預測的想法。「你如何改變選舉的劣勢？」

裴洛西回答了一長串，她談到了通貨膨脹，並將其描述為一個全球問題。「事實是......當我聽到人們談論通貨膨脹時...我們必需換一下這個話題。 通貨膨脹是一種全球現象，」「這場鬥爭不是關於通貨膨脹的，這是關於日常生活開支變大的問題。

這樣的言詞引起網路熱議，佛羅拉多州共和黨眾議員唐納（Byrons Donalds），他推文抨擊:「這位家裡裝了2萬4千美元（近新台幣61萬2000元）的女士現在說：「在通貨膨脹問題上，我們必須改變這個話題。

民主黨引起的通貨膨脹或「生活成本上升」正在粉碎藍領階級家庭，他們將在11月投票請裴洛西他們下台。」

“We have to change the subject when it comes to inflation,” says the lady who owns a $24K freezer stashed w/ $15 ice cream.



The DEM-induced inflation or “cost of living increase” is crushing working-class families, & they will VOTE Pelosi & the rest of them out on Nov. 8. https://t.co/Z7MuVwPTqw — Byron Donalds (@ByronDonalds) October 23, 2022

喜劇演員楊（Tim Yang）在一條推文中猛烈抨擊裴洛西：「裴認為你們太愚蠢了，不知道通貨膨脹直接影響生活成本。」

"The fight is not about inflation, it's about the cost of living." -Nancy Pelosi, who thinks you're too stupid to know that inflation directly impacts the cost of living. pic.twitter.com/Drq5eulT8r — Tim Young (@TimRunsHisMouth) October 23, 2022

裴洛西在接受《面對國家》採訪時解釋說，儘管生活成本不斷上升，但執政政府已經努力做了一些事情「降低處方藥的價格...降低能源成本，其餘部分在我們的立法中。」裴並抨擊：「你看到，共和黨人反對每一件事情，但他們沒有提出能夠降低生活支出或幫助應對通貨膨脹的計劃。」

她補充說，歐盟、英國的通貨膨脹率比我們這裡高。根據貿易經濟學的資料，英國9月份的年通貨膨脹率從上個月的9.9%上升到10.1%。 該國國家統計辦公室表示，消費者價格指數在9月份達到0.5%，高於2021年9月的0.3%；與此同時，根據歐盟統計局的資料，9月份歐盟的年通貨膨脹率上升至10.9 percecnt，而上個月為10.1%。

據專家稱，美國的通貨膨脹率是由多種因素推動的，包括新冠肺炎疫情和烏俄戰爭的影響。