根據路透社在9月26日至10月25日所做的調查，隨著各國央行持續提高利率以降低居高不下的通膨，全球經濟距離陷入衰退越來越近，受訪經濟學家再次調降了對主要經濟體的成長預測。

但這份調查出現一個亮點，大部分已經陷入衰退或即將陷入衰退的主要經濟體，其失業率都低於先前所經歷的衰退期。報告指出，成長率和失業率之間的差距料將創下至少40年來新低。

大多數受訪經濟學家並表示，主要經濟體料將經歷「短而淺」的衰退，但這也可能使高通膨持續的時間超出預期。

在達到最終利率的道路上，全球主要央行大多都已走了超過三分之二的路程，但由於通膨率仍遠超出其任務目標，因此那些利率預測有可能過低。

由於太晚發現通膨的嚴重性，今年以來全球主要央行莫不加快腳步，一次次祭出先發制人的升息動作。大多數受訪的經濟學家和央行認為，在進行了這些超前部署的升息後，明年幾乎沒有什麼工作要做。

荷蘭合作銀行（Rabobank）全球策略師Michael Every表示，「全球衰退風險」是每個人都在談論的話題，且已成為預測的主流。當你看到所有主要經濟體的趨勢時，我想這幾乎是用膝蓋想也知道的事。Every在談到低失業率表示，這是有問題的，因為失業率是一個滯後指標，它保持強勁的時間越長，央行就越覺得他們可以繼續升息。

此次受訪的22家央行中，僅有6家央行料將在明年底前達成通膨目標，這個比例較7月份的調查下滑。在7月份的調查中，18家受訪央行中，多達三分之二料將在明年底前達到通膨目標。

257位受訪經濟學家中，多達7成（179位）認為未來一年失業率急升的機率為「低到非常低」，突顯出預測者普遍認為這將不會是一場「毀滅性的衰退」。

這份對全球47個主要經濟體的經濟學家所做的調查顯示，受訪者預期今年全球成長率為2.9%，2023年可能放緩至2.3%，然後在2024年反彈至3.0%。這三年的經濟預測都較7月份所做調查悲觀。

受訪經濟學家預估全球第二大經濟體中國今年成長率為3.2%，遠低於約5.5%的官方目標，也遠低於其疫前水準。若排除2020年因爆發新冠疫情導致全年成長率跌到2.2%不算，中國今年的成長率料將創下1976年以來新低。

該調查預估印度未來兩年的增長將遠低以往表現，2022/23財年的增長預測中值為6.9%，2023/24財年的增長預測中值為6.1%。

經濟學家預估歐元區今年經濟成長3.0%，明年可能持平，2024年成長率預估為1.5%。