英國劍橋大學與奧地利的科學家研究有了新進展，他們找到一種製造「正方鎳紋石」（tetrataenite）的新方法，有望成為稀土的替代品，如果這項物質被大量生產後，將衝擊全球80%市占、最大稀土供應國大陸的主導地位。稀土除了用於智慧手機、電動汽車、核磁共振機等，也可用於戰機和導彈等軍事領域，相當具有戰略價值。

據外媒報導，研究人員發現，通過添加常見元素磷，可以大規模生產鐵鎳合金 tetrataenite。學者希望能與磁鐵商合作，確認這產物是否真能取代稀土，之後加以量產。

據中國科學院先前公布的資料顯示，Tetrataenite由50%的鐵和50%的鎳組成，鐵和鎳原子交替排列，為規則的周期性晶體結構。它產生一種硬磁，即磁化方向不會輕易改變，其磁性能接近稀土磁體。

劍橋大學材料科學與冶金系教授 Lindsay Greer 表示，其他地方也有稀土礦床，但採礦作業具有高度破壞性，大量開發挖掘才能獲得少量稀土，對環境造成巨大衝擊。他認為，業界必須儘快找到稀土的替代性材料，才能擺脫對中國大陸稀土的嚴重依賴。

隨著電動車等產業快速發展，近年來全球對稀土的需求與日俱增。美國總統拜登此前曾表示，支持提高稀土產量，歐盟也認為稀土供應鏈多元化。

如果劍橋科學家發現這種生產技術在商業上被證明可行，它可能會替代稀土永磁在電動汽車、風力渦輪機等領域的應用，也可用於軍事領域，相當具有戰略價值。中國大陸在全球稀土市場的霸主地位可能會受動搖。目前大陸占全球稀土供應的80%以上。