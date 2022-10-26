九合一選舉台北市長之爭話題不斷，國民黨候選人蔣萬安的高顏值吸引不少選票。而近日網上竟瘋傳一張疑似蔣萬安臉部緊貼一名女Coser的合照，四片嘴唇幾乎要碰在一起，讓網友全看傻。真相曝光，其實這是Podcast頻道《百靈果NEWS》主持人凱莉與帥老公的放閃照，意外撞臉引起熱議。宅神朱學恒特地轉發這張照片，虧說「萬安你...怎麼有空.....」還釣出蔣萬安本尊親自回應，政壇名人、名嘴、網紅紛紛爆笑刷起留言。

曾留學美國的知名脫口秀演員凱莉，身兼Podcast節目《百齡果NEWS》主持人，活潑幽默的說話風格，深受不少觀眾的喜愛。近日她人生第一次Cosplay，選擇扮演超冷門的《愛天使傳說》中的女主角「結婚桃子」，光妝髮就弄了2小時，結果臨時被拉來拍的老公「大公主」妝髮還比較帥。當她PO出和醫生老公的貼臉放閃照，不少粉絲發現她的帥老公側臉竟與蔣萬安出奇神似，紛紛開玩笑喊：「真的不是萬安？」

照片一出立刻掀起熱議，不少網友驚訝發現「大公主」老公的側臉，竟與蔣萬安出奇相似，紛紛嗨喊：「猛然一看以為是蔣萬安」、「看來大公主是真愛呢」、「這是市長選舉海報嗎？」、「你幹嘛強吻蔣萬安」、「大公主有出來選就是獨贏了」、「怎麼一大早就在閃」、「市長夫人好正」、「尊夫再次爆紅」。其實凱莉本人也在臉書標註蔣萬安的FB帳號，打趣喊聲：「這張競選海報送你，不用客氣！」

宅神朱學恒也轉發了這張照片，還虧「萬安你...怎麼有空.....」，國民黨台北市議員徐巧芯留言說「嚇死人！斑斑會不會拿來打他有緋聞」，隨即釣出蔣萬安本尊親自回應「這......」，逗趣反應引來3千多名網友點讚。立委謝衣鳳說「真的超好笑，差點以為是⋯⋯萬安解禁可以拍吻戲了」，名嘴黃暐瀚回「笑死」，台北市議員游淑慧也說「我……也嚇到」，迴響熱烈。