警方共發動6波查緝行動，逮捕10名嫌犯到案。（翻攝照片／林郁平）

近年因疫情肆虐導致民眾無法出國，連毒品走私集團也很難到海外接洽或夾藏毒品回台，於是毒販改利用國際郵件包裹，化整為零自境外運輸入境。

財政部關務署台北關與刑事局偵三大隊，在今年3月查獲3件自比利時寄出，以袋裝男性服飾名義空運來台的包裹中，發現裡面的瓦楞紙夾藏K他命共10.263公斤、市價約2000萬元，立即報請台北地檢署指揮，組成專案小組深入追查。

專案小組陸續逮捕第一件毒品包裹收件者文姓男子，及接運毒品上手曹姓、林姓、楊姓、鄭姓、林姓5名嫌犯到案；警方溯源追查，陸續查獲第2件毒品包裹收件者王姓及劉姓男子等人到案。

警方調查，兩件毒包裹案都是同一販毒集團策劃進行，幕後主嫌為竹聯幫南堂南賢會45歲林姓副會長等3人，涉嫌指揮旗下成員分工進行毒品運輸，且成員相互聯繫均設有斷點以躲避查緝。

第3件毒包裹雖無人領取，專案小組經層層抽絲剝繭，仍將涉嫌進口的吳姓男子拘提到案。總計這次連續發動6波查緝行動，不僅完整緝獲所有犯嫌，更溯源緝獲集團主謀，全案依毒品及組織罪嫌送辦後，檢方也已經起訴。

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