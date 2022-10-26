晶圓代工廠聯電(2303)今（26）日召開線上法說，受惠產品組合優化及匯率助攻，2022年第三季歸屬母公司稅後淨利269.96億元、每股盈餘（EPS）2.19元，連3季改寫新高。累計前三季歸屬歸屬母公司稅後淨利681.31億元、已提前改寫年度新高，每股盈餘5.54元。

聯電第三季自結合併營收753.92億元，季增4.63％、年增達34.85％，連12季創高。營業利益301.57億元，季增7.08％、年增達99.25％，連3季創高，使毛利率、營益率續「雙升」至47.3％、40％，雙創2000年第四季以來21年半高點。

聯電第三季業外收益21.89億元，包括匯兌收益12.91億元及投資淨收益7.8億元，使歸屬母公司稅後淨利269.96億元、季增達26.58％、年增達54.62％，每股盈餘2.19元，雙雙連3季改寫新高。

累計聯電前三季合併營收2108.7億元、年增達37.01％，營業利益806.55億元、年增達近1.37倍，雙創同期新高，毛利率45.83％、營益率38.25％，雙創近22年同期高點。歸屬母公司稅後淨利681.31億元、年增達71.05％，提前改寫年度新高，每股盈餘5.54元。

聯電第三季晶圓出貨量約259萬片8吋約當晶圓，季減0.97％、年增3.76％，產能約254萬片8吋約當晶圓，季增0.44％、年增6.55％，稼動率維持逾100％的過載狀態。資本支出約7.64億美元。

聯電總經理王石表示，第三季營運維持穩健，主要受惠產品組合優化及匯率因素。儘管部分消費終端市場需求趨勢疲軟，惟特定無線通訊產品需求穩健，帶動22／28奈米製程營收持續成長及部份平均售價（ASP）提升，22／28奈米營收貢獻升至25％，稼動率維持滿載。

王石指出，隨著智慧手機和其他終端設備逐漸採用OLED面板，將持續推動22／28奈米需求成長。此外，第三季也看到車用晶片業務成長趨勢，將繼續與現有和潛在的車用晶片客戶尋求更多合作機會，維持聯電未來成長動能。