輔仁大學驚傳墜樓意外，新北市消防局在今(26)日下午4時26分許獲報，有名女子疑似從該校聖言樓7樓墜樓，造成頭部、肢體變形，當場失去生命跡象，目前送往輔大醫院急救中。

據了解，該墜樓者疑似是27歲劉姓女子，就讀輔仁大學翻譯學碩士班3年級，早上曾打電話給父母揚言要輕生，沒想到下午便出憾事。

目前警方仍在現場採證，初步排除他殺，詳細事發經過仍有待釐清。

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