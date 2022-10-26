針對資策會攻擊兼職未報備，民眾黨新竹市長候選人高虹安上午召開記者會，出示2015年與主管郵件交換兼職訊息資料，批評資策會罔顧事證。資策會下午再發出聲明，強硬回擊高「片面曲解相關文件」，表示將與律師採取行動。

至於高到底如何曲解文件？又要以何罪名來提告她？資策會則未作說明，只說就是對此採取法律行動。

綠委追打高虹安任職資策會期間，跑去旗下新創企業科智公司兼職業務處長，資策會執行長卓政宏也配合證實表示高沒有報備。結果高虹安上午舉行記者會，出示2015年資策會會內電郵，顯示是資策會會內主管建議她使用「業務處長」職稱，並以該職銜來輔導資策會衍生企業發展。痛批資策會罔顧諸多事證，跳針聲稱內部找不到申請資料。

對此資策會發出聲明，重申高虹安並未就任職科智企業的業務處處長乙事，向該會提出申請兼職。對於高出示的郵件相關證據，則指「片面曲解相關文件」，該會已和律師準備採取行動，靜待司法程序釐清。