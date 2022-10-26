40歲連昭慈曾是華視當家主播，去年離開任職11年的老東家，將重心放在家庭。今（26日）她發文透露今年10月訂四大紀律，其中一項是戒掉成癮20年的手搖飲，發現身體出現許多好的變化，讓她嘖嘖稱奇。

連昭慈在文中列出訂定的四大生活紀律，第一、戒掉所有飲料，包括成癮20年的手搖飲；第二、節制飲食，除不吃豬牛羊，也戒掉雞鴨鵝，並晚餐減量、幾乎不碰油炸物；第三、滑手機時間從三個半小時縮減為不超過一個半小時；第四、就寢時間提早到晚上11點半前。

努力執行近一個月，連昭慈發現身體狀態變好了，體重從47公斤減到45公斤，每天感覺神清氣爽、通體舒暢，大腦的杏仁核也不再活躍、敏感，由前額葉的發達取代而之，變得不再易怒，「更神奇的是照鏡子時，發現自己雙眼相較之前炯炯有神，整個人氣色也變好了。而且不買飲料後，一個月還省下了一千多塊錢喔！」

連昭慈坦言要戒掉長期的壞習慣，起初確實不易，但持續一周後就會越來越上手，最後會體驗身心靈的品質大為提升。不僅如此，連昭慈在留言區公開沒化妝的照片，寫道：「即使素顏雙眼還是明亮有神」，展現自律的成果。