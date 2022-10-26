明星情侶檔劉冠廷與孫可芳在《聖筊》合體呈現逗趣夫妻組合。（公視提供）

劉冠廷在《聖筊》飾演鋼鐵直男不被美色誘惑。（公視提供）

孫可芳為《聖筊》剪了超短髮。（公視提供）

公視與遠傳friDay影音共同打造全新微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》，即將在金馬影展搶先首映的《聖筊》單元，一開賣即秒殺！《聖筊》由榮獲金馬獎第56屆最佳新導演徐漢強執導，編劇陳虹任是老搭檔，兩人一接獲「婚姻」系列的製作，就決定要拍出讓觀眾會大笑又會溫暖落淚的愛情喜劇，婚姻也可以不用沈重面對，要讓更多不論走入或猶豫的觀眾，都會因為劉冠廷與孫可芳逗趣夫妻組合，而對婚姻有所期待。

雖然徐漢強早在VR短片《全能元神宮改造王》就讓劉冠廷與孫可芳飾演夫妻檔，經過多年後，這次徐漢強又想要讓兩人再度體會婚姻生活；一開始他先問劉冠廷會不會有什麼顧慮，劉冠廷大方表示：「沒問題啊，小豆（孫可芳）可以就可以吧。」孫可芳在看完劇本後，馬上答應演出，更特地為劇中造型剪短頭髮，令人眼睛為之一亮。

導演徐漢強其實擅長喜劇風格，這次拍攝《聖筊》過程，更是笑點滿滿。劉冠廷不但是他當兵的同梯，多年前合作過VR短片《全能元神宮改造王》已有默契。當他想到要找一位「鋼鐵直男」不懂女人心，就馬上想到劉冠廷。更為他量身打造一個不勇猛的健身教練身份，不懂得看客人臉色討歡心，導致業績超差。

徐漢強說：「很多時候女生都會覺得，為甚麼我的另一伴總是不懂我在想什麼？阿保就是這樣的另一半，明明很在乎對方，卻又不知道怎麼表達，也是因為想到了冠廷，讓這角色更豐富。」劉冠廷所飾演的健身教練阿保，不但眼前看不到女學員曼妙的身材，暗示的話更聽不懂，也因為看不到飾演老婆大人的孫可芳吃醋，搞到婚姻出現危機。

《你的婚姻不是你的婚姻》集結劉冠廷、孫可芳、李國毅、藍葦華、李杏、姚淳耀、簡嫚書、李淳、吳子霏、夏于喬、施名帥、林予晞、温貞菱、瑞瑪席丹等實力派金獎演員主演，並由徐漢強、鄭文堂、何潤東、高炳權、徐麗雯五位導演執導，各自與編劇陳虹任、張逸寧、張君涵、夏康真、馬千代、費工怡搭檔合作。五個單元中每對伴侶都試圖透過不同的科技產品，挽救岌岌可危的婚姻，意圖刻劃出讓結婚伴侶相當有感的「半幸福婚姻」，希望能夠引起觀眾對婚姻的討論與反思。《你的婚姻不是你的婚姻》將在12月3日起，每周六晚間9點於公共電視播出。