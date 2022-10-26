因應老宅困老人的居住環境限制，高雄市今年8月啟動長者與身障者換居社會住宅計畫，協助65歲以上長者及身障市民換居至有電梯的社會住宅，10月26日完成高雄市首例長者換居簽約入住。

首位成功換居的黃先生，原本住在屋齡30年無電梯之公寓4樓，因黃太太長期臥床，行動位移需使用電動床及輪椅，出入困難重重；且因健康因素，需時常外出就醫，雖有使用爬梯機服務，但出門一趟得勞師動眾，而孩子們因就業或家庭因素難以及時協助。

在長期照顧負荷下，年邁的黃先生健康狀態也不佳，夫婦兩人對於進出家門須面對層層樓梯的阻礙，深感苦惱無奈，26日完成換居簽約入住。

高雄市都發局吳文彥局長表示，長者換居標的共6戶，位於鳳山區建國路二段的建國新城，該社宅為電梯大樓，周邊公共設施完善，房型均為3房2廳2衛，每戶室內空間約27坪(含陽台)，內附傢俱家電，每月租金新臺幣8600元（含管理費用600元；水電瓦斯費自付）。

長者換居的申請條件，高雄市都發局表示，申請人或家庭成員為65歲以上長者或為第7類身心障礙者，全戶人口在本市合計僅持有1戶住宅，該戶屋齡達15年並為位於2樓以上無電梯之合法建物，且家庭年所得低於當年度50%分位點(111年度為113萬元)，平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（111年度為50,467元）等條件，即可提出申請。

申請人原持有住宅則轉作社會住宅，由市府委託之社宅包租代管業者審查物件並媒合轉租，原屋主可獲得租金收益、每年最高1萬元的修繕補助及稅賦減免等優惠。

換居計畫將持續受理申請至2023年1月31日，並採隨到隨辦方式辦理，讓有換居需求的市民審慎評估。(記者張雅雲/高雄報導)